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Dünya
AA 25.02.2025 16:34

DSÖ, İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da yaşananlardan son derece endişeli olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ordusunun son dönemde saldırılarını artırdığı Batı Şeria'da yaşananlardan son derece endişeli olduklarını bildirdi.

DSÖ, İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da yaşananlardan son derece endişeli olduğunu bildirdi

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da yaşananlar nedeniyle son derece endişeli olduklarını kaydeden Peeperkorn, saldırıların sağlık üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu söyledi.

Peeperkorn, 2025'te Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırılarda 82 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sağlık sistemine yapılan saldırıların belirgin şekilde arttığını vurguladı.

Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemine yönelik 737 saldırının kayıtlara geçtiğini hatırlatan Peeperkorn, ocakta Batı Şeria'da 44 sağlık saldırısı belgelendiğini ve bunun 40 bin kişinin yerinden edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Peeperkorn, "(Batı Şeria'daki) Ciddi hareket kısıtlamaları elbette en fazla sağlık olmak üzere tüm hizmetleri etkiliyor." dedi.

DSÖ'nün buradaki destek faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Peeperkorn, bölgede travma bakım programı gibi sağlık destek çalışmalarının olduğunu kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, o tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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