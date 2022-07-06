Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılında ilaç şirketi AstraZeneca ile 20 milyon doz COVID-19 aşısı alınabilmesi için anlaşıldığı anımsatıldı.

AstraZeneca COVID-19 aşısı yaptıranlarda kan pıhtılaşması görülmesinin ardından farklı firmaların aşılarının kullanıldığı; bunun sonucunda yaklaşık 17,7 milyon doz AstraZeneca aşısının elde kaldığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, 17,7 milyon doz aşının bağışlanması için çaba harcandı ancak bu, sınırlı talep ve dağıtım sorunları yaşayan ülkelerin aşıları kabul etmemesi nedeniyle yapılamadı.

Bakanlık, kullanım ömrünü dolduran 13,6 milyon doz aşının çöpe atılacağını duyurdu.

İlaç şirketi AstraZeneca ile 2020 yılında 20 milyon dozluk aşı anlaşması yapan Kanada'da, çoğunluğu Mart-Haziran 2021 tarihlerinde 2,3 milyon kişiye virüse karşı en az bir doz aşı yapıldı.

AstraZeneca COVID-19 aşısı yaptıranlarda kan pıhtılaşması görülmesi nedeniyle Kanada, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşılarına yöneldi.

Kanada, Temmuz 2021'de elinde kalan yaklaşık 17,7 milyon doz aşıyı bağışlayacağını duyurmuştu.

Kanadalıların yaklaşık yüzde 85'i COVID-19'a karşı aşılandı.

Fransız Le Monde gazetesinin nisan ayındaki haberinde, çoğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 240 milyon doz aşının son kullanma tarihinin geçtiği, bu aşıların çoğunun imha edilmeleri için Nijerya'ya gönderildiği belirtilmişti.