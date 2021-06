Kanada'nın Alberta eyaletinde başörtülü 2 Müslüman kardeş ırkçı saldırıya uğradı.

Maskeli saldırgan St. Albert kentinde yolda yürüyen 20’li yaşlarındaki kız kardeşlere ırkçı sözler söyleyerek yaklaştı.

Kimliği belirsiz kişi, kardeşlerden birini yere itti, genç kadın bayıldı. Saldırgan bununla yetinmeyerek diğer kardeşin boğazına bıçak dayadı ve hakaret etti.

Saldırıya uğrayan Müslüman kadınların sağlık durumu iyi.

Şüpheli aranıyor

Kanada polisi, saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.

50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İslam karşıtı saldırının kurbanı iki kadının Irak'tan Quebec'e gittikleri, ancak burada ırkçılık yaşadıktan sonra Alberta eyaletine taşındıkları ifade edildi.

"İç terör eylemi"

St. Albert kenti Belediye Başkanı Cathy Heron saldırıyı bir iç terör eylemi olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Not only am I heartbroken I am infuriated. I can say that this is completely unacceptable and it obviously is, but everyone needs to say it. #stalbert needs to be a safe place for all.



Hate laws in Canada need to be stronger.



The roar of outrage needs to be loud. pic.twitter.com/bipdC5tK56