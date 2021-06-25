Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belaruslu muhalif Protaseviç'e ev hapsi
[Fotoğraf: Reuters]
Belarus'ta geçen ay uçağı bomba ihbarı yapılarak indirildikten sonra tutuklanan muhalif gazeteci Roman Protaseviç, ev hapsine alındı.
Belarus'ta muhalif gazeteci Roman Protaseviç ev hapsine alındı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre muhalif gazeteci Roman Protaseviç, başkent Minsk'te kiralık bir daireye taşındı.
Muhalif gazeteci tutuklandıktan sonra yetkililerle işbirliği yapmış ve geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşanan ayaklanmaları organize ettiğini kabul etmişti.
Belarus uçak krizi
Mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait uçak Belarus semalarındayken, sahte bomba ihbarıyla indirilmişti.
Uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşı gözaltına alınmıştı.
Olaya sert tepki gösteren Avrupa Birliği, Belarus uçaklarına Avrupa uçuş sahasını yasaklamıştı.
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