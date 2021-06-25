İsrail Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğunun altı çizildi.

Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Günlük vakalarda artış

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi