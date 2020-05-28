Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada’daki toplam pozitif COVID-19 vaka sayısı, aynı zaman periyodunda bin 808 artarak 87 bin 519’a çıktı.

Ülke genelinde son 48 saatte 221 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı ölümler 6 bin 858’e ulaştı.

İş yerlerine "yeniden nakit para kullanılması" çağrısı

Bu arada, COVID-19 salgının başlamasıyla alınan önlemlerden biri olan nakit para kabul edilmemesinin beraberinde yeni sıkıntılar getirdiği bildirildi.

Kanada Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 3’ünün "kredisiz nüfus" statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu kesimin alışverişlerinde yalnızca nakit kullanabildikleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Banka, perakendecilerin Kanadalıların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere erişmelerini sağlamak için nakit kabul etmeye devam etmelerini şiddetle savunuyor." ifadesine yer verildi.

"Paralar, kredi kartlarından daha fazla mikroplu değil"

Kanada Güvenli Ulaşım Derneği Başkanı Steven Meitin, bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Kanada'da süpermarket ve eczaneler gibi çeşitli perakende satış noktalarının artık nakit kabul etmediğini söyledi.

Meitin, bu konuda yapılan araştırmaların, nakit paranın kredi veya banka kartlarından daha fazla mikrop taşımadığını gösterdiğini vurguladı.

Uygulamanın COVID-19 kaynaklı yeni bir mağdur kesim oluşturduğuna işaret eden Meitin, "Perakendecilerden, nakit kabul etmeye devam etmelerini ve krediye erişimi olmayan kişilere karşı ayrımcılık yapmamalarını istiyoruz." dedi.