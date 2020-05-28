Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti bir kez daha can aldı. Minneapolis şehrinde bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine polis, siyahi adamı gözaltına almaya çalıştı.

"Defalarca nefes alamadığını söyledi"

Polis, önce yüzükoyun yere yatırdığı adamın başını kaldırıma dayadı, ardından şüphelinin boynunu diziyle bastırmaya başladı.Yerde elleri arkasından kelepçeli halde yatan adam, defalarca nefes alamadığını söyledi. Bu sırada elleri cebinde olan polis, ısrarla dizini adamın boynundan çekmedi. Bir başka polis ise hiçbir şey yapmadan olan biteni izledi.

4 polis görevden alındı

46 yaşındaki George Floyd adlı zanlı ABD'de polis şiddetinin son kurbanı oldu. Federal Soruşturma Bürosu FBI “sivil hakların ihlali” incelemesi başlattı. Olaya karışan 4 polis görevden alındı. Floyd'un ailesi, olaya karışan 4 polisin cinayetten yargılanmasını istiyor.

Polis şiddeti, Minneapolis'te ve Şikago'da göstericileri sokağa döktü. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

İlk resmi açıklama Trump'tan geldi

ABD Başkanı Trump, olaya tepki gösterdi, "Adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı. Trump FBI’dan soruşturmayı hızlandırmasını istedi. Tam ve kapsamlı raporun yarın eline geçeceğini ifade eden Trump, “Kalbim George’un ailesi ve arkadaşlarıyla" diye konuştu.

New York'ta da başka bir ırkçılık vakası gündeme geldi. Central Park'ta siyahi bir adam, bir kadına köpeğini gezdirirken tasma takmasını rica etti. Kadının itirazı üzerine tartışma çıktı. Tartışma üzerine polisi arayan kadın tehdit altında olduğu izlenimi verdi. Adamın kayda aldığı tartışma sosyal medyada yankılandı. Görüntülerin yayılmasının ardından çalıştığı şirket, kadını açığa aldı. New York Kenti İnsan Hakları Komisyonu, kadın hakkında soruşturma başlattı.