Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi
Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti.
Dün, Meksika’da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı can kaybıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:58
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