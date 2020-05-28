Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının tüm 36 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 254'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 389 artarak 8 bin 733'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 2 bin 501 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.

COVID-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 589'a yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618 ulaştı.

Eritre ve Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.