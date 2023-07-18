Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2023 08:36

Kanada’da astım hastası çocuk orman yangını dumanı nedeniyle öldü

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, astım hastası 9 yaşındaki erkek çocuk orman yangınları sonrası etkili olan duman yüzünden kriz geçirerek hayatını kaybetti.

Kanada’da astım hastası çocuk orman yangını dumanı nedeniyle öldü

Eyaletin 100 Mile House bölgesinde yaşayan Carter Vigh isimli çocuğun annesi Amber Vigh, CBC’ye yaptığı açıklamada, astım hastası oğlunun geçen hafta orman yangını dumanı nedeniyle ciddi bir krize girdiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Amber Vigh, oğlu Carter'ın dün hastanede öldüğünü açıkladı.

Eyalet geneli için kamu güvenliği bülteni yayımlandı

Astım hastası çocuğun ölümü üzerine, British Columbia Adli Tıp Kurumu, eyalet geneli için kamu güvenliği bülteni yayımladı.

Orman yangını dumanının riskleri konusunda uyarıda bulunulan bültende 9 yaşındaki çocuğun ölümü "yürek burkan bir kayıp" olarak nitelendirildi.

Bültende, eyalette 360'tan fazla orman yangınının devam ettiğine ve dumanların hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekildi.

Hükümet ve sağlık yetkilileri, kirli havanın insanları hasta edebileceğini, hastaların durumlarını daha da kötüleştirebileceğini veya ölümleri hızlandırabileceğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
Kanada Orman Yangını
Sıradaki Haber
Birinci nesil Apple iPhone, açık artırmada 190 bin dolara satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor
08:04
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
07:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor: İkinci durak Katar
07:28
Çanakkale'de orman yangını 37 saattir kontrol altına alınamadı
07:11
Uşak'ta evin bahçesinde çıkan yangın kamyonete de sıçradı
07:06
Düzce'de park halindeki kamyonet küle döndü
Yunanistan'da orman yangını: Yüzlerce çocuk tahliye edildi
Yunanistan'da orman yangını: Yüzlerce çocuk tahliye edildi
FOTO FOKUS
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ