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Dünya
The Guardian 18.07.2023 07:01

Birinci nesil Apple iPhone, açık artırmada 190 bin dolara satıldı

2007 model bir Apple iPhone, açık artırmada orijinal satış fiyatının 300 katı olan 190 bin 372 dolara satıldı.

Birinci nesil Apple iPhone, açık artırmada 190 bin dolara satıldı

Müzayede listesinde, başlangıçta 599 dolara satın alınan 4 GB'lık modelin hala fabrika ambalajında ​​ve olağanüstü durumda olduğu belirtildi.

Müzayedeci LCG Müzayedeleri, cihazı "popüler, yüksek kaliteli bir koleksiyon" ve "son derece nadir" olarak tanımladı.

Açık artırma, 10 bin dolarlık ilk teklifin ardından toplam 28 teklif aldı.

LCG Müzayedeleri, Şubat ayında 63 bin 356 dolara birinci nesil bir iPhone daha sattı

Wright Auctions firması, Mart ayında birinci nesil bir iPhone'u 40 bin 320 dolara sattı.

iPhone çıktığı günün ardından kısa sürede Apple'ın en başarılı ürünü oldu ve Time dergisi tarafından 2007'de yılın icadı seçildi.

4GB modeli, toplam satışların gecikmesi ve 8GB'lık bir modelin piyasaya sürülmesi nedeniyle lansmandan kısa bir süre sonra durduruldu.

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