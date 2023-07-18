Biden, Papa'nın temsilcisi ile "Ukraynalı çocuklar" konusunu görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Bolonya Başpiskoposu ve İtalyan Episkopal Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi'yi ağırlayacağını bildirdi.

Kardinal Zuppi'nin Papa Franciscus'un isteği üzerine Washington'a geldiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden ve Kardinal Zuppi, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız savaşının yol açtığı geniş çaplı mağduriyeti tartışacak." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Biden ile Kardinal'in, ABD ve Vatikan'ın Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere insani yardım sağlama çabalarının yanı sıra Papalık makamının Rus yetkililer tarafından alıkonulduğu iddia edilen Ukraynalı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi konusundaki çalışmalarını görüşeceklerini aktardı.