Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2023 06:44

Biden, Papa'nın temsilcisi ile "Ukraynalı çocuklar" konusunu görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un temsilcisi ile Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve "ülkelerinden çıkarılan Ukraynalı çocuklar" konusunu görüşecek.

Biden, Papa'nın temsilcisi ile "Ukraynalı çocuklar" konusunu görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Bolonya Başpiskoposu ve İtalyan Episkopal Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi'yi ağırlayacağını bildirdi.

Kardinal Zuppi'nin Papa Franciscus'un isteği üzerine Washington'a geldiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden ve Kardinal Zuppi, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız savaşının yol açtığı geniş çaplı mağduriyeti tartışacak." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Biden ile Kardinal'in, ABD ve Vatikan'ın Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere insani yardım sağlama çabalarının yanı sıra Papalık makamının Rus yetkililer tarafından alıkonulduğu iddia edilen Ukraynalı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi konusundaki çalışmalarını görüşeceklerini aktardı.

ETİKETLER
ABD Joe Biden Ukrayna
Sıradaki Haber
New York Polis Departmanının başına ilk defa Latin Amerika kökenli biri atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
Çanakkale'de orman yangını 37 saattir kontrol altına alınamadı
07:11
Uşak'ta evin bahçesinde çıkan yangın kamyonete de sıçradı
07:06
Düzce'de park halindeki kamyonet küle döndü
07:06
Birinci nesil Apple iPhone, açık artırmada 190 bin dolara satıldı
06:50
Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı
06:46
BM'de Rusya'ya savaşı sonlandırma ve tahıl anlaşmasına dönme çağrısı yapıldı
Yunanistan'da orman yangını: Yüzlerce çocuk tahliye edildi
Yunanistan'da orman yangını: Yüzlerce çocuk tahliye edildi
FOTO FOKUS
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ