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Dünya
AA 09.06.2025 19:38

Kanada, NATO savunma harcamasını erken karşılayacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, "ABD'ye askeri alanda bağımlılığı azaltma" amacı ve artan küresel istikrarsızlık nedeniyle NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcamaları hedefini gelecek yılın başlarında yerine getireceklerini duyurdu.

Kanada, NATO savunma harcamasını erken karşılayacak

Toronto kentinde yaptığı konuşmada Carney, NATO'nun müttefik ülkelerden beklediği Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmaları hedefini karşılamak adına savunma bütçesine milyarlarca dolar değerinde yatırım yapacaklarını belirtti.

Kanada'nın askeri anlamda "ABD'ye fazlasıyla bağımlı olduğunu" vurgulayan Carney, "Artık savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü ABD'ye göndermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Carney, yüzde 2'lik savunma harcamaları hedefini gelecek yılın başlarında yerine getirerek planlanan tarihten 5 yıl önce hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Kanada ordusunun altyapısının ve teçhizatının eskidiğini, bunun da askeri hazırlık kapasitesini azalttığını aktaran Carney, savunma alanında yapılan yatırım ve alımları çeşitlendireceklerini kaydetti.

Carney, özellikle yeni denizaltılar, uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, radar, insansız hava araçları (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılacağını vurguladı.

Carney ayrıca, savunma harcamalarının artmasının ülkesinin "süregelen küresel tehditler sonucu artan istikrarsızlık ortamına" uyum sağlamasına da katkıda bulunacağına işaret etti.

NATO verilerine göre, Kanada 2024'te, GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,45'ini savunmaya harcamıştı.

Kanada Savunma Bakanlığına göre de 2025-2026 döneminde ülkenin savunma harcamalarının 44,2 milyar Kanada dolarına (yaklaşık 32 milyar dolar) ulaşması öngörülüyor.

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