Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2025 16:48

Nijer'de yardım dağıtan iki Türk gönüllü trafik kazasında hayatını kaybetti

Nijer'de Kurban Bayramı dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunan iki Türk gönüllü, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Nijer'de yardım dağıtan iki Türk gönüllü trafik kazasında hayatını kaybetti

 Almanya merkezli Umut Ev yardım derneğinin Nijer'deki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında başkent Niamey'de bulunan yardım ekibi kaza geçirdi.

Kazada Almanya'nın Nürnberg kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Ömer Bozkurt ile Avusturya'nın Viyana kentinde ikamet eden Ahmet Ersungur hayatını kaybetti, yaralanan iki Nijer vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt ve Ersungur'un cenazesi Türkiye'ye gönderildi.

Ömer Bozkurt'un cenazesi İstanbul’da, Ahmet Ersungur cenazesi ise Yozgat’ta defnedilecek.

Nijer'de yardım dağıtan iki Türk gönüllü trafik kazasında hayatını kaybetti

Umut İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bayramın ikinci günü, Nijer’de kurban dağıtım yolunda olan ekip araçlarımızdan biri trafik kazası geçirdi. Bu elim olayda iki değerli gönüllümüz Nürnberg’den Ömer Bozkurt kardeşimiz ve Viyana’dan Ahmet Ersungur kardeşimiz olay yerinde hayatını kaybetti. İki arkadaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, tedavileri devam etmektedir".

"Kardeşlerimizin şehadetleri kabul olsun"

Ömer ve Ahmet kardeşlerimiz, geride ailelerini bırakıp yalnızca Allah rızası için, sizlerin kurban vekâletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla bu zorlu yola çıktılar. Şahitlik ederiz ki bu niyetle yola çıkan kardeşlerimizin şehadetleri kabul olsun" denildi. 

ETİKETLER
Kurban Bayramı Nijer Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
16:23
Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı
16:00
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
17:01
Dışişleri kaynakları: Madleen'in akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor
15:54
Kosova'da 4 aydır hükümet kurulamadı
15:33
Havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ