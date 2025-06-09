Nijer'de yardım dağıtan iki Türk gönüllü trafik kazasında hayatını kaybetti

Almanya merkezli Umut Ev yardım derneğinin Nijer'deki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında başkent Niamey'de bulunan yardım ekibi kaza geçirdi.

Kazada Almanya'nın Nürnberg kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Ömer Bozkurt ile Avusturya'nın Viyana kentinde ikamet eden Ahmet Ersungur hayatını kaybetti, yaralanan iki Nijer vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt ve Ersungur'un cenazesi Türkiye'ye gönderildi.

Ömer Bozkurt'un cenazesi İstanbul’da, Ahmet Ersungur cenazesi ise Yozgat’ta defnedilecek.

Umut İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bayramın ikinci günü, Nijer’de kurban dağıtım yolunda olan ekip araçlarımızdan biri trafik kazası geçirdi. Bu elim olayda iki değerli gönüllümüz Nürnberg’den Ömer Bozkurt kardeşimiz ve Viyana’dan Ahmet Ersungur kardeşimiz olay yerinde hayatını kaybetti. İki arkadaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, tedavileri devam etmektedir".

"Kardeşlerimizin şehadetleri kabul olsun"

Ömer ve Ahmet kardeşlerimiz, geride ailelerini bırakıp yalnızca Allah rızası için, sizlerin kurban vekâletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla bu zorlu yola çıktılar. Şahitlik ederiz ki bu niyetle yola çıkan kardeşlerimizin şehadetleri kabul olsun" denildi.