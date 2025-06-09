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Dünya
AA 09.06.2025 16:25

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 54 bin 927'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 47 ölü ve 388 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 574 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısının da 126 bin 615'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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