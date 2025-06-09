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Dünya
AA 09.06.2025 17:42

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler: Yakıt krizi nedeniyle hizmetler duracak

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler, İsrail'in sınır kapılarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle yakıt krizinin arttığını ve gelecek saatlerde hizmetlerin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler: Yakıt krizi nedeniyle hizmetler duracak

Belediyeler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, hizmetlerin durmasıyla "ciddi sağlık ve çevre felaketlerinin meydana geleceğine, salgın hastalıkların yayılacağına" işaret edildi.

Açıklamada, "su kuyuları, kanalizasyon pompaları, atık toplama ve taşıma araçları ile molozları ve yolları temizlemek için gereken ağır ekipmanların çalıştırılması için ihtiyaç duyulan yakıtın bulunmaması nedeniyle ilerleyen saatlerde temel belediye hizmetlerinin tamamen durdurulacağı" uyarısında bulunuldu.

Belediyelerin açıklamasında sınırlı kaynaklara ve yakıt sıkıntısına rağmen asgari düzeyde hizmet vermeye devam edildiği kaydedilerek "İsrail'in, tesislerine yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle faaliyetlerin tamamen durma noktasına" geldiği aktarıldı.

Yaşanan krizin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma sınır kapılarının açılması ve gerekli yardımların Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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