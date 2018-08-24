Kanada Başbakanı Trudeau'dan Suudi Arabistan açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Perşembe günü British Columbia’daki Kabine toplantıları sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, Suudi Arabistan ile ilgili açıklamalar yaptı.

"Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilere devam ediyoruz"

Trudeau, Kanada hükümetinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere devam etmek istediğini ancak Suudi Arabistan'ın tutukladığı aktivistlerin serbest bırakılması çağrısına cevabın 2 hafta sürmesi nedeniyle insan hakları konusunda kaygıları olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Trudeau, "Suudi Arabistan’la diplomatik olarak çalışmaya devam ediyoruz, bence dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle olumlu ilişkiler kurmak önemli" dedi.

Suudi Arabistan-Kanada krizi

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için elçiye 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak, Suudi Arabistan Hava Yolları'nın 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden "derin endişe duyduklarını" belirtmişti.

Kaynak: Reuters