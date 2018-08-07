  • 07 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.238
    EURO 6.068
  • BIST 95216.09
    ALTIN 204.61
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudi Arabistan Toronto uçuşlarını durdurma kararı aldı

Suudi Arabistan Toronto uçuşlarını durdurma kararı aldı

Suudi Arabistan Hava Yolları 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracak. Önceden alınan biletlerin bedelleri de iade edilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistan Toronto uçuşlarını durdurma kararı aldı

Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, gelecek pazartesi gününden itibaren Kanada'nın Ontario eyaletinin merkezi Toronto'ya yönelik gidiş-dönüş seferlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Rezervasyonlar askıya alındı

Açıklamada Toronto'ya yapılan rezervasyonların askıya alındığı belirtilerek, daha önceden alınan tüm biletlerin iptal ve iadesinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Toronto yolcuları için alternatif çözümler bulunacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan-Kanada Krizi

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uçuşlar, Toronto, Suudi Arabistan, havayolları, durdurma kararı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER