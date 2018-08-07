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Ruhani: ABD'nin ambargosu psikolojik bir savaş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik ambargoları yeniden devreye sokmasını "İranlılar arasında bölünmeyi amaçlayan psikolojik bir savaş" olarak tanımladı.

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Ruhani: ABDnin ambargosu psikolojik bir savaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi sonrası işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması sabah 07.00 itibarıyla devreye girdi. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkesine uygulanan ambargoyu eleştirerek, "Bu ambargo, İranlılar arasında bölünme tohumları ekmeyi amaçlayan psikolojik bir savaş" dedi.

İlk aşamada İran ekonomisinin çeşitli sektörlerini hedef alan ambargoları, ülkenin petrol ticaretini hedef alan yaptırımların izlemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ambargolara karşı çıkarken "meşru iş yapan" şirketlerini koruma taahüdünde bulundu.

Hangi ambargolar geri döndü?

Trump'ın Türkiye saatiyle 07.00'de devreye giren başkanlık emriyle geri getirdiği ambargolar şöyle:

  • ABD Doları banknotlarının İran hükümeti tarafından satın alınması
  • İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret yapması
  • Grafit, alüminyum, çelik, kömür ve sanayide kullanılan bilgisayar yazılımları
  • İran riyaliyle yapılan havaleler
  • İran'ın devlet tahvilleriyle ilgili faaliyetler
  • İran'ın otomotiv sektörü

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

İran'dan sert karşılık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, BBC

Etiketler: yaptırım, ruhani, iran, ambargo, abd
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