ABD: Suriye'de yaşananlarla ilgili raporlar korkuları doğruluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Özgürlük talep eden on binlerce Suriyeli, sistematik şekilde işkenceye uğradı"

Nauert açıklamasında, Suriye'de yaşananların uluslararası toplumun korkularının doğrulandığını gösterdiğini söyledi.

Nauert şu ifadelere yer verdi:

"Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şu asla unutulamaz; şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi."

"Sorumlulara hesap verdireceğiz"

Nauert, ABD yönetiminin, Esed rejiminin sivilleri hedef almasını kınadığını vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin uluslararası toplumla çalışmalarını sürdürerek sorumlulara hesap verdireceğini ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011 yılından bu yana 13 bin 66 kişinin Esed rejimine bağlı güçlerin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA