Irak, DEAŞ'ın elektrik hatlarına sabotajı nedeniyle 18 saat elektriksiz kaldı

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, DEAŞ militanlarının son bir haftadır hemen hemen her gün yüksek gelirim hatlarına sabotaj düzenlediğini söyledi.

DEAŞ halkı hükümete karşı kışkırtıyor

Kerkük'te bulunan üç önemli elektrik santralinden diğer kentlere giden elektriği taşıyan yüksek gerilim hatlarının hedef alındığına dikkati çeken Mehdi, terör örgütü DEAŞ'ın elektrik hatlarını hedef alarak vatandaşı hükümete karşı kışkırttığını vurguladı.

Kerkük ile Diyala, Salahattin ve Musul arasındaki gerilim hatlarının saldırılara maruz kaldığını aktaran Mehdi, tahrip edilen her bir hattın onarımının birkaç gün sürdüğünü ve bu nedenle Kerkük'te 18 saat süren kesintiler yaşandığını ifade etti.

Artan protestolar

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, biriken borçlar nedeniyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını duyurmuştu.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Kaynak: AA