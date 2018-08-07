Avrupa ülkelerine iltica başvuruları azaldı

Avrupa İltica Destek Ajansından (EASO), yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında AB ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a uluslararası koruma için yaklaşık 51 bin 300 başvuru yapıldığı, bunun bir önceki aya göre bin 600 civarında düşüş gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "2018’in ilk yarısında AB ülkeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a yaklaşık 301 bin 390 başvuru yapıldı. Bu 2017’nin ilk yarısıyla kıyaslandığında, yüzde 15’lik bir düşüş olduğu görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Haziran ayında başvuru yapanların çoğunlukla Suriye, Afganistan, Irak, Pakistan ve Nijerya kökenli olduğu bildirilen açıklamada, Venezuela’dan yapılan başvuruların da yıl başından bu yana artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Haziran ayında, mayıs ayına kıyasla yüzde 32’lik bir artışla Türk vatandaşları 2 bin 157 başvuruda bulunmuştur. Türk vatandaşlarının başvurularında artış olduğu görülmektedir. Başvurular, Erken Uyarı ve Hazırlık Sistemi (EPS) veri alışverişi kurulduğundan beri en yüksek seviyesindedir ve peş peşe üç aydır artış göstermektedir." bilgisine yer verildi.

Bu arada, başvuru sayısında artış gözlenen Türk vatandaşlarının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişiler olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, ocak-haziran döneminde onaylanan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den yüzde 32’ye gerilediği belirtilen açıklamada, ikincil korumadan ziyade sığınmacı statüsündeki kişilere daha sık olumlu yanıt verildiği aktarıldı.

Başvuranların yüzde 2,5'i refakatsiz çocuklar

Açıklamada, "Haziran ayında yapılan tüm başvuruların yaklaşık yüzde 2,5’i refakatsiz çocuklardan oluşmaktadır. Refakatsiz çocukların çoğunluğu ise Afganistan, Eritre ve Pakistanlılardan meydana gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayının sonu itibariyle 420 bin 238 başvurunun beklemede olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının mayıs ayındakinden 3 bin daha az olduğu bildirildi.

Kaynak: AA