Kanada'dan ticari ilişkileri donduran Suudi Arabistan'a cevap

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan'la ülkesi arasında gerilen diplomatik ilişkilere dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Freeland açıklamasında şu ifadelere ver verdi:

"Suudi Arabistan'ın, Kanada Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesinden derin endişe duyuyoruz. Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın, tutuklanan insan hakları savunucularını savunduğu ifadelerine karşılık olarak Kanada Büyükelçisi'ni kovması konusunda derin endişelerimiz var.

Kanada, kadın hakları ve dünya çapında ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarının korunması için her zaman ayağa kalkacaktır. Bu değerleri teşvik etmekte tereddüt etmeyeceğiz ve bu diyaloğun uluslararası diplomasi için kritik olduğuna inanıyoruz. Kanada'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Riyad'da konsolosluk hizmetleri de dahil olmak üzere düzenli operasyonlarına devam ediyor. Kanada, insan haklarını savunmaya ve dünyada bu temel hakları savunan cesur kadınlar ve erkekler için çalışmaya devam edecektir."

Kanada'nın Riyad Büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edildi

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yolları'nın, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kaynak: AA