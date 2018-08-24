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Mısır'da Sisi'ye muhalif isimlere gözaltı

Mısır'ın önde gelen muhalif isimlerinden ekonomi uzmanı Raid Selame ve akademisyen Yahya el-Kazaz gözaltına alındı.

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Mısırda Sisiye muhalif isimlere gözaltı

Avukat Halid Ali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, ailelerinden alınan bilgiye göre Raid Selame'nin başkent Kahire'deki evinde, Yahya el-Kazaz'ın ise taziye ziyareti için bulunduğu El-Kusayr kentinde gözaltına alındığını belirtti.

Muhalif Demokratik Sivil Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada da, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi'ye rakip olan Hamdin Sabbahi'nin ekonomi programı sorumlusu Raid Selame'nin de aralarında olduğu bazı muhalif isimlere yönelik gözaltıların endişe verici olduğu ifade edildi.

Mısır makamlarından henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Avukat Halid Ali dünkü açıklamasında, muhalif eski diplomat Masum Merzuk'un Kahire'deki evinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, gözaltı, sisi, muhalefet
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