BMGK'da terör tehdidi oturumu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt başkanlığında yapılan toplantıda Hunt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, aşırılıkçı grupların oluşturduğu terör tehdidine karşı ortak duruşun gerekli olduğunu söyledi.

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov konseyde, Antonio Guterres'in terörle mücadele raporunun detaylarını paylaştı.

"DEAŞ ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor"

Voronkov, "DEAŞ, önemli kayıplar verse de ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 2017'nin sonundan bu yana DEAŞ Irak'ta yenildi ve Suriye'de ciddi bir çöküş yaşadı. Suriye'de ve Irak'ta bazıları aktif olarak savaşan 20 binden fazla DEAŞlı örgüte sempati duyan toplumlar ve kırsal alanda saklanıyor" dedi.

Raporda, yabancı terörist savaşçıların da oluşturduğu tehdite değinildiğini aktaran Voronkov, "Suriye ve Irak'taki ilerlemeleri durdu ancak bunlarla mücadele ilerlemesi beklenenden yavaş ve bu ciddi tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA