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Dünya
AA 21.02.2025 06:16

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini teyit etti.

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

"Güçlü, demokratik ve müreffeh bir Ukrayna'yı" mümkün kılacak kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları ele alan ikili, çatışmanın barışçıl şekilde sona erdirilebilmesi için Ukrayna'nın da müzakere masasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Trudeau, "Kanada'nın Ukrayna'yı her zaman savunacağını" ifade ederek, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik insani, askeri ve mali desteğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerine yönelik son saldırısını kınadığını belirten Trudeau, "Ukrayna'nın güvenliği sağlanmadığı sürece Avrupa'da sürdürülebilir barışın mümkün olmadığına" işaret etti.

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