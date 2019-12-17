Ulusal basındaki haberlere göre, öğretmenlik yaptığı ABD'den tatil için ülkesine dönen Gisele Kamanou Goune, Uluslararası Yaounde Nsimalen Havalimanı polis karakoluna giderek Air France çalışanları tarafından "ırk ayrımcılığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı"na ilişkin şikayette bulundu.

Goune, yetkililere sunduğu şikayetinde "Air France'tan satın aldığı 3 Aralık uçuş tarihli biletine rağmen hava yolu firmasının kendisine hor davranarak uçuşunu reddettiğine, ayrıca diğer hava yolları ile uçmaması için de girişimlerde bulunduğuna" dair ifadelere yer verdi.

Air France'ın Afrika kıtasındaki uçuşlarında farklı bir politika uyguladığını belirten Goune, firmanın uçuştan 1,5 saat önce check-in işlemlerini durdurduğunu belirtti.

"Afrikalılara hayvan muamelesi yapıyorlar"

Goune, uluslararası havayolu sözleşmelerine göre check-in işlemlerinin uçuşa 1 saat varken durdurulabileceğini vurgulayarak, konuyu firma yetkililerine sorduğunda "Afrikalıların her zaman geç kalması nedeniyle bunu yapıyoruz." cevabını aldığını ifade etti.

Şikayetçi yolcu, "Valizlerinizi zamanında teslim etmiyorlar, Afrikalılara hayvan muamelesi yapıyorlar. Yaptıklarına itiraz edince de ‘Beğenmiyorsanız başka yere gidin.’ diyorlar." ifadelerini kullandı.

Firmanın diğer kıtalardan gelen yolculara farklı davrandığını ileri süren Goune, Air France'a dava açmaya hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA