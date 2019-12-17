Olay İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi.

Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir tırın, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili yolda sürüklediği görülüyor.

Görüntülerde tırın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcunun, tır sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalıştığı, tır sürücüsünün durduğu, araçtan kafasını öne doğru uzattığında aracı fark edip büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Amatör görüntülerde, tırın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu, Goulding’ın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı; tır sürücüsünün ise “aracı görmedim” dediği görülüyor.

kaynak: DHA