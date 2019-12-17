Tır önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı17 Aralık 2019 Salı 16:26 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:50
İngiltere’de bir tır sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı. Adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen tır sürücüsünü, o sırada aynı yolda seyreden ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı.
Olay İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi.
Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir tırın, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili yolda sürüklediği görülüyor.
Görüntülerde tırın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcunun, tır sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalıştığı, tır sürücüsünün durduğu, araçtan kafasını öne doğru uzattığında aracı fark edip büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor.
Amatör görüntülerde, tırın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu, Goulding’ın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı; tır sürücüsünün ise “aracı görmedim” dediği görülüyor.
kaynak: DHA