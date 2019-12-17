Fransız basınında çıkan haberlere göre, 9 Aralık'tan bu yana Paris Ceza Mahkemesinde devam eden davada Ulusal Mali Savcılığı, Suriye rejimi lideri Esed'in amcası Rıfat Esed hakkında 4 yıl hapis ve 10 milyon euro para cezası istedi.

Savcılık, Rıfat Esed'ın Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması talebinde de bulundu.

Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği ifade edildi.

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor. Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esed’in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Kaynak: AA