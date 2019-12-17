Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Tu-22 bombardıman uçağı tatbikat sırasında motorunun arızalanması nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Astrahan bölgesine acil iniş yaptı.

Yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde yerleşim yeri dışına iniş yaptığı ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uçuş sırasında uçakta bomba bulunmadığı ve mürettebatın deneyimi sayesinde herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmediği ifade edildi.

Kaynak: İHA