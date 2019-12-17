Dünya
Almanya'da ırkçılıkla suçlanan şoförün görevine son verildi17 Aralık 2019 Salı 15:42 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:02
Almanya'nın Dresden kentinde, görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına ''Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor'' yazan şoförün işine son verildiği bildirildi.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Dresden Trafik İşletmesi Sözcüsü'nün Alman MDR kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle görevden alındığı ifade edildi.
Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra şoföre tepki yağdı.
Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.
Kaynak: AA