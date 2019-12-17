Dresden Trafik İşletmesi Sözcüsü'nün Alman MDR kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle görevden alındığı ifade edildi.

Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra şoföre tepki yağdı.

Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA