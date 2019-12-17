Dünya
İran nefes almakta güçlük çekiyor17 Aralık 2019 Salı 15:34 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:47
İran’da hava kirliliği ciddi seviyelere ulaştı. Tahran Belediye Başkanı, tehlikeye karşı uyardı, "Başkentin boşatılması gerek" dedi. Üniversiteler dahil kentteki tüm okullar tatil edildi.
İran’da halk, hava kirliliği sebebiyle günlerdir nefes almakta güçlük çekiyor.
Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi, dün gece Tahran’ın kirlilik seviyesinin metreküp başına 200 mikrogramı geçtiğini duyurdu.
Durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı.
Hava kirliliğinden dolayı şehrin boşaltılması gerektiğini söyledi.
Başkentte üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.
Halka, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.
İran'da geçen haftasonu, bin 541 kişi kalp ve akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanelere başvurdu.
Kaynak: TRT Haber
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