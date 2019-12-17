Dünya
Rusya'da market çalışanı soyguncuyu paspas sopasıyla kovaladı17 Aralık 2019 Salı 15:59 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 17:20
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir benzin istasyonunun marketine hırsız girdi. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Market çalışanı soyguncuyu paspas sopasıyla kovaladı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir soygun girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Benzin istasyonunun marketine giren hırsız, bütün uğraşlarına rağmen kasayı açamadı.
Hırsız, bu sırada içeri giren başka bir çalışana da biber gazı sıkmak istedi. Ancak şişeyi yanlış yöne tuttuğu için gaz kendisine geldi.
Görevli, marketin arka tarafından aldığı bir paspas sopasıyla hırsıza vurmaya başladı.
Hızla dışarı çıkan hırsız, arkasına bile bakmadan kaçtı.
Kaynak: Reuters