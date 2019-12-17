Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir soygun girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Benzin istasyonunun marketine giren hırsız, bütün uğraşlarına rağmen kasayı açamadı.

Hırsız, bu sırada içeri giren başka bir çalışana da biber gazı sıkmak istedi. Ancak şişeyi yanlış yöne tuttuğu için gaz kendisine geldi.

Görevli, marketin arka tarafından aldığı bir paspas sopasıyla hırsıza vurmaya başladı.

Hızla dışarı çıkan hırsız, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Kaynak: Reuters