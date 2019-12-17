Dünya
Avustralya'da yangınlar durdurulamıyor17 Aralık 2019 Salı 17:00 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 17:00
Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor.
[Fotoğraf: AFP]
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Tenterfield, Inverell, Blue Mountains, Richmond Valley, Kempsey, Shoalhaven, Wollondilly ve Yengo Ulusal Park civarı yangınlarla ilgili sürekli olarak bölge sakinlerine bilgilendirme yapılıyor.
Yerel saat ile 17.45 itibarıyla 109 yangının devam ettiği, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığı ve 2 bin 300 fazla itfaiye personelinin yangınlara müdahale ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: avustralya yangın Yeni Güney Galler NSW