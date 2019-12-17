İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Tenterfield, Inverell, Blue Mountains, Richmond Valley, Kempsey, Shoalhaven, Wollondilly ve Yengo Ulusal Park civarı yangınlarla ilgili sürekli olarak bölge sakinlerine bilgilendirme yapılıyor.

Yerel saat ile 17.45 itibarıyla 109 yangının devam ettiği, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığı ve 2 bin 300 fazla itfaiye personelinin yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA