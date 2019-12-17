Ulusal basındaki haberlerde, Anglofon ayrılıkçıların, 9 Şubat 2020'de yapılacak yerel seçimleri protesto etmek için, adaylığını koyan siyasetçileri sindirme operasyonu başlattığı ifade edildi.

Ayrılıkçılar tarafından internet ortamında paylaşıldığı belirtilen ses kaydında, kaçırılan 40'tan fazla siyasetçi arasında yer alan Samuel Nforba'nın, ayrılıkçıların "seçime oy kullanmaya gidilmemesi ve aday olunmaması" uyarılarına kulak asmadığı için cezalandırıldığına ilişkin sözleri yer alıyor.

Hükümetten kaçırma olayına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan yerel halk ayrılıkçıların sivilleri sindirme girişimine tepki gösterdi.

Ayrılıkçı krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA