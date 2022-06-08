Kamboçya Sağlık Bakanlığı: Ülkede COVID-19 bitti
Kamboçya Sağlık Bakanlığı, 31 gündür ülkede COVID-19 vakası görülmediğini vurgulayarak, dün ülkede COVID-19 salgının bittiğini açıkladı.
İlk vakası 17 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgınının, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da bittiği açıklandı.
Kamboçya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 gündür ülkede COVID-19 vakası görülmediği ve son hastanın iyileştiği belirtilerek, ülkede korona virüs salgınının bittiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı, ülkenin COVID-19 salgınını kontrol etmedeki başarısının nedenini korona virüs aşılarının etkisine bağladı. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Hun Sen, ülkedeki Kamboçyalılara ve yabancılara ücretsiz COVID-19 aşıları sağlamak için doğru ve zamanında bir karar verdi. Aşılar, COVID-19'a karşı koruma sağlamak ve ölümleri azaltmak için en güçlü araçtır” denildi.
Nüfusun yüzde 94'ü aşılandı
Kamboçya’da, COVID-19’un ortaya çıktığı günden bu yana 136 bin 262 vaka açıklanmış ve 3 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 16 milyonluk nüfusunun yüzde 94'üne 1 doz, yüzde 89’una ise 2 doz COVID-19 aşısı uygulandığını duyurdu. Ülkedeki nüfusun yüzde 58’i 3’üncü doz, yüzde 16’sı ise 4’üncü doz COVID-19 aşısını oldu.
Kamboçya, yüksek COVID-19 aşı oranları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayında sosyoekonomik faaliyetlerine yeniden başlamış ve ülke sınırlarını COVID-19 karantinası uygulanmaksızın tam aşılı turistlerin girişine açmıştı.
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