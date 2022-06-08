İlk vakası 17 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgınının, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da bittiği açıklandı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 gündür ülkede COVID-19 vakası görülmediği ve son hastanın iyileştiği belirtilerek, ülkede korona virüs salgınının bittiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin COVID-19 salgınını kontrol etmedeki başarısının nedenini korona virüs aşılarının etkisine bağladı. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Hun Sen, ülkedeki Kamboçyalılara ve yabancılara ücretsiz COVID-19 aşıları sağlamak için doğru ve zamanında bir karar verdi. Aşılar, COVID-19'a karşı koruma sağlamak ve ölümleri azaltmak için en güçlü araçtır” denildi.

Nüfusun yüzde 94'ü aşılandı

Kamboçya’da, COVID-19’un ortaya çıktığı günden bu yana 136 bin 262 vaka açıklanmış ve 3 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 16 milyonluk nüfusunun yüzde 94'üne 1 doz, yüzde 89’una ise 2 doz COVID-19 aşısı uygulandığını duyurdu. Ülkedeki nüfusun yüzde 58’i 3’üncü doz, yüzde 16’sı ise 4’üncü doz COVID-19 aşısını oldu.

Kamboçya, yüksek COVID-19 aşı oranları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayında sosyoekonomik faaliyetlerine yeniden başlamış ve ülke sınırlarını COVID-19 karantinası uygulanmaksızın tam aşılı turistlerin girişine açmıştı.