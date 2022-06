Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Maduro, Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek "Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye'nin potansiyelini vurgulayan Maduro "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: En zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, gereken her şeyi, sağlık için, pandemiyi aşmak için seferber etti. https://t.co/243b0hMve8 pic.twitter.com/sICUohCHFM

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022





Maduro Venezuela halkı adına Türkiye'ye şükranlarını sunduğunu dile getirerek, "En zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, gereken her şeyi, sağlık için, pandemiyi aşmak için seferber etti" dedi.