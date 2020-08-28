Güney Kore'nin Paju kentinde, koronavirüse yakalanan bir kişi dünyaca ünlü bir kahve zincirine ait kafelerden birine girdi. 30 yaşlarındaki kadın, kafenin ikinci katında yaklaşık 2 saat oturdu.

Klimanın önünde oturan kadın, virüsü en az 56 kişiye bulaştı. Tüm gün içeride bulunan kafe çalışanları ise virüse yakalanmadı. Nedeniyse çalışanların maske takıyor olmalarıydı.

Olay, maske kullanımının önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Kafede kapasite düşürüldü

Uzmanlar, virüslü kişinin ağzından çıkan damlacıkların klima esintisi ile etrafa yayıldığı görüşünde. Yapılan incelemede, kafedekilerin çoğunun maske takmadığı ve havalandırma sisteminin de düzgün çalışmadığı belirlendi.

Ülke genelinde 1400'ün üzerinde mağazası bulunan kahve zinciri, olayın duyulmasının ardından bir dizi tedbir aldı. Kafelerdeki oturma kapasitesi yüzde 30'un altına düşürülürken, hijyen kurallarının sıkılaştırılacağı ve müşterilere maske takmaları yönünde uyarıların da artacağı belirtildi.