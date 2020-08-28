Kyodo News'in Liberal Demokrat Partisinden isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini açıklandı.

Japon yayıncı NHK, Abe'nin günün ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısında duyuruyu yapacağını bildirdi.

Haberde, Abe'nin bu ay iki kez hastaneye gittiği ve ülseratif kolit adı verilen bağırsak hastalığının kötüleştiğini gördüğü bu nedenle böyle bir karar aldığı bilgisi verildi.

Geçtiğimiz pazartesi Japonya'nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe'nin, aynı gün Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı.

Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.