Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peşe patladığını belirtti.
Faramarz, patlamalarda 2 polis ile 1 sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıları üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan patlama Kabil afganistan'ın başkentiSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:25
Sıradaki Haber
Tebriz Belediye Başkanı Baher, koronavirüse yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz