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Kabil'de özel televizyon kanalı çalışanlarına bombalı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, özel televizyon kanalı Khurshid çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Khurshid televizyonundan yapılan açıklamada, kanal çalışanlarını taşıyan aracın Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bombalı saldırıya uğradığı duyuruldu.
Açıklamada, saldırıda televizyon kanalında çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:02
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