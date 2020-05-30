Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ta, COVID-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle 1 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle 1 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirtti.
Vaili, yurt dışından ülkeye Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.
Irak'ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta COVID-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 5 bin 873 kişi hastalığa yakalandı, 185 kişi hayatını kaybetti.
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