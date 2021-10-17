Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 00:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Açıklama Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapıldı.
Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de söküldü.
Etiketler: Koronavirüs Mekke Suudi Arabistan
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