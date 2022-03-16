Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) toplantısının ardından İsveçli mevkidaşı Andersson ve Finlandiyalı mevkidaşı Marin'le ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Johnson'ın, Andersson'la yaptığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, İngiliz Başbakanın, İsveç liderine, ülkesinin artan Rus saldırganlığı karşısında İskandinav ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin de Rus hidrokarbonlarına olan bağımlılığı azaltma ihtiyacı üzerinde hem fikir olduğu belirtilerek, İngiltere ve İsveç'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yakın çalışmaya devam etmesine yönelik beklentiye yer verildi.

İngiltere ve Finlandiya: Putin'in saldırısı, Avrupa güvenliğinin görünümünü değiştirdi

Johnson'ın, Finlandiyalı mevkidaşı Marin'le yaptığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise iki liderin, Putin'in Ukrayna'ya saldırısının, Avrupa güvenliğinin görünümünü önemli ölçüde değiştirdiğini dile getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Johnson, ayrıca İngiltere'nin Finlandiya'ya ve güvenliğine uzun süredir devam eden sarsılmaz desteğini belirtti ve iki ulus arasındaki savunma ve kültürel bağlarını derinleştirmeyi dört gözle beklediğini söyledi." ifadesine yer verildi.