Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKPM'de yapılan oylamada, Rusya'nın Avrupa Konseyinden ayrılması çağrısı yapan kararın 216 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2014'te yapılması gerekiyordu. Bu, kısa bir süre önce Rusya'yı geri döndürmek için oy kullanan Meclistir. Nihai karar Bakanlar Komitesine aittir."