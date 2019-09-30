Boris Johnson partisinin Manchester'da yaptığı yıllık konferansın açılışında ekim sonuna kadar AB'den mutlaka ayrılacağını mesajını verdi.

Ancak, Johnson'ın önünde aşması gereken engeller bulunuyor. Bu engellerden biri Johnson'ın "teslim yasası" olarak nitelendirdiği yasa. Bu yasa, 17-18 Ekim'de yapılacak AB liderler zirvesinde Brüksel'le anlaşmaya varamaması halinde Johnson'ı Brexit'e erteleme talebinde bulunmaya zorluyor.

Johnson dün BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "İnsanlar bu ülkenin önemli bir tercih anına yaklaştığını hissedebiliyor. Devam etmek ve Brexit'in 31 Ekim’de yapılmasını sağlamak zorundayız. Devam edeceğim ve bunu yapacağım" dedi.

Brexit'i erteleme talebinde bulunmamak için istifa edip etmeyeceği sorulduğunda Johnson, "Hayır, partiyi ve ülkemi zor bir zamanda yönetme sorumluluğunu aldım ve bunu yapmaya devam edeceğim. Bunun benim sorumluluğum olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: Reuters