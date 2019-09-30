Dünya
Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti30 Eylül 2019 Pazartesi 07:46 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:52
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun cezaevinde çıkan yangın sonrası firar ettiği belirlendi.
Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Sigi bölgesindeki Maku köyünde 103 tutuklunun bulunduğu kadın cezaevinde dün gece çıkan yangında yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.
Güvenlik güçlerinin, bölge genelinde kaçan mahkumları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıklayan yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA