Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Anlaşmaya uygun olarak Johnson and Johnson aşılarının ilk dozları bugün depolardan üye ülkelere doğru yola çıktı" dedi.

Tek doz uygulanıyor

Johnson and Johnson firmasının tek doz olarak uygulanan COVID-19 aşısı bugüne kadar sadece ABD'de kullanılıyordu. Aşının, AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıkmıştı.

Johnson and Johnson'ın, AB ülkelerine yılın ikinci çeyreğinde 55 milyon doz aşı sağlaması bekleniyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AstraZeneca tartışması

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 9 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başlamıştı.

EMA, İngiliz-İsveç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği COVID-19 aşısının pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olabileceği şüphesi üzerine inceleme yapmış, AstraZeneca aşısıyla pıhtılaşma vakaları arasında bağ olduğunu belirtmişti.

Buna rağmen bu tür bir yan etkinin "çok nadir" görüldüğü, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu vurgulanmıştı. Bazı Avrupa ülkeleri, aşının kullanımında yaş sınırlaması getirmişti.

AB'de temmuze kadar aşılama yol katedilmesi hedefleniyor

AB, haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılacak COVID-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını planlıyor.

AB yetkilileri, bu yılın başından mart sonuna kadar üyelere 100 milyon dozdan biraz fazla aşının teslimatının yapıldığını bildirmişti. Haziran sonuna kadar da 360 milyon doz COVID-19 aşısının dağıtılması öngörülüyor.

Böylece yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yaşayan yetişkin nüfusun yüzde 70'ine yılın ikinci çeyreğinin sonunda, yani haziran ayı bitimine kadar aşıların uygulanmış olması hedefleniyor.

4 aşının kullanımına onay

EMA, şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar.