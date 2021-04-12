Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı.

Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Donbas'ta bir Ukrayna askeri daha öldü

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin AGİT yetkililerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.