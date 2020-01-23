İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon’un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos’un cep telefonu hacklendi.

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos’un telefonununa bin Selman’ın şahsi hesabından yollanan mesajın “çok büyük ihtimalle” zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gazete 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Olaydan 5 ay sonra Kaşıkçı cinayeti işlendi

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

The Guardian, uzmanların, Suudi Prensin bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurguladı.

Haberde, bin Selman’ın dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos’u hedef aldığının ortaya çıkmasının “Wall Street’ten Silikon Vadisine kadar şok dalgaları yaratacağı” değerlendirmesine de yer verildi.

Jeff Bezos kimdir?

Amerikalı teknoloji girişimcisi Jeff Bezos 1964 doğumlu. Kurucusu ve başkanı olduğu e-ticaret sitesi Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu.

Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Bezos,1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı.

1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez 100 milyar doları aştı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” olarak belirlendi.

Kaşıkçı cinayeti

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA